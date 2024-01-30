شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. المؤشر الرئيسى يسجل مستوى قياسى جديد متجاوزًا 30 ألف نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين، وسط تداولات بلغت 7.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 51 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.121 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.83% ليغلق عند مستوى 30347 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى 36763 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.83% ليغلق عند مستوى 12920 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 6940 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 9860 نقطة