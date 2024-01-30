شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عاصفة البيانات والقرارات.. صعود جماعي لمؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت الأسهم الأمريكية ارتفاعاً ملحوظاً في وقت يتطلع فيه المستثمرون والمتداولون في السوق إلى سلسلة من الأرباح الضخمة هذا الأسبوع والبيانات الاقتصادية وكذلك نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفق ماذكرت صحيفة ذا صن. مؤشرات الأسهم الثلاثة وتقدمت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية مع تحقيق مؤشر ناسداك التكنولوجي أكبر نسبة مكاسب.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 224.02 نقطة أو 0.59% إلى 38333.45 نقطة. كما ربح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 36.96 نقطة أو 0.76% إلى 4927.93 نقطة، بينما تقدم المؤشر ناسداك المركب 172.68 نقطة أو 1.12% إلى 15628.04 نقطة. قفزة إس آند بي 500 حقق مؤشر إس آند بي 500 مستوى إغلاق قياسي جديد مع ارتفاع المؤشر بنسبة 3.3% حتى الآن في الشهر الأول من عام 2024 وهو مادفع شركة "بلاك روك" إلى أن ترفع نظرتها الإجمالية للأسهم من "محايدة" إلى "صاعدة ". هدوء ما قبل العاصفة قال ريان ديتريك كبير استراتيجيي السوق في مجموعة "كارسون": "مانشهده هو حالة الهدوء التي تسبق العاصفة حيث هذا أسبوع مدفوع بالعناوين الرئيسية مع الأرباح وبنك الاحتياطي الفيدرالي وتقرير الوظائف والشكوك الجيوسياسية المستمرة".

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وأضاف: "لذلك، مع ارتفاع المخزونات على الإطلاق، إذا رأينا أي خيبات أمل يمكن أن تزعج عربة التفاح وتتسبب في بعض التقلبات المستحقة".

يمثل هذا الأسبوع أكثر فترات موسم الأرباح إعلانًا عن المكاسب حيث تعلن 19% من الشركات المدرجة في مؤشر إس آند بي 500 عن أرباحها بما فيها شركات التكنولوجيا العملاقة : مايكروسوفت وآبل وأمازون وميتا وألفابيت. قرار سعر الفائدة الأمريكية وفي الوقت نفسه، ستبدأ لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين يوم الثلاثاء.

ويقول المراقبون أن المستثمرين على يقين تقريبًا من أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة.

وضع المتداولون في سوق العقود الآجلة على الأموال الفيدرالية احتمالًا بنسبة 97٪ تقريبًا بأن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة على حالها وأنه لن يخفضها في الاجتماع المرتقب.

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وقال كريس لاركين محلل عمليات التداول والاستثمار: "قد يكون هذا الأسبوع حاسما فإذا حافظ السوق على اختراقه الأخير فقد يتجنب معاينة أرباح المخيبة للآمال من تشكيلة شركات التكنولوجيا الكبرى والحصول على أخبار مشجعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة". أسهم آي روبوت انخفض سهم آي روبوت بما يقرب من 9٪ بعد الأخبار التي تفيد بأن أمازون لا تسعى بعد إلى التوصل إلى صفقة للاستحواذ على الشركة. "تسلا" تستعيد قوتها ارتفع شركة "تسلا" مستعيدًا بعض الزخم بعد عمليات البيع التي شهدها الأسبوع الماضي بعد إعلان الأرباح.

ارتفعت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية بنسبة 3% تقريبًا يوم الاثنين.

يأتي ذلك بعد أن أنهى السهم الأسبوع الماضي بانخفاض يزيد عن 13% وهو أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكتوبر. أسعار النفط تراجعت أسعار النفط مع تزايد المخاوف بشأن تأثير أزمة العقارات في الصين على اقتصادها.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم عقد مارس 1.01 دولار أو 1.29% ليتداول عند 77 دولارًا للبرميل، أما برنت فانخفض في عقود تسليم شهر مارس بمقدار 94 سنتًا أو 1.13% ليتداول عند 82.61 دولارًا.

انخفضت أسعار النفط الخام بعد أن أمرت محكمة في هونج كونج بتصفية شركة "إيفرجراند" التي كانت ذات يوم أكبر شركة تطوير عقاري في الصين.

ويشعر التجار بالقلق من أن أزمة العقارات في الصين قد تؤثر على اقتصادها وأن هذا قد يزيد التباطؤ ما قد يضعف الطلب على النفط هذا العام.

وارتفع النفط أكثر من 1% بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في غارة بطائرة بدون طيار على قاعدة في الأردن.