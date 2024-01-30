شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الرياض»: 24.7% ارتفاعا في كلفة الإنتاج بعد تعديل أسعار الوقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة أسمنت الرياض: إن الأثر المالي نتيجة تعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في الإنتاج يقدر بارتفاع 24.7% في تكلفة الإنتاج.

وأضافت الشركة في بيان على تداول: إن الزيادة في تكلفة الإنتاج تعود إلى نوع الوقود المستخدم في عملية الإنتاج والارتفاع المتوقع على أسعار نقل الوقود والمواد الخام.

وأشارت إلى أنها ستعمل خلال الفترة القادمة على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على النتائج المالية

ومن المتوقع أن يظهر هذا الأثر ابتداءً من نتائج الربع الأول من العام 2024م.