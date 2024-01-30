شكرا لقرائتكم خبر عن ترفع الطاقة الاستيعابية.. إنشاء مناطق مخطاف جديدة بميناء ينبع الصناعي والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.