شكرا لقرائتكم خبر عن ترفع الطاقة الاستيعابية.. إنشاء مناطق مخطاف جديدة بميناء ينبع الصناعي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن إنشاء مناطق مخطاف جديدة بميناء الملك فهد الصناعي بينبع؛ وتحديث عدد آخر.
وتهدف هذه المناطق لتقديم عدة خدمات لوجستية تشمل تزويد السفن بالمؤن، والوقود، والإمدادات المختلفة، إضافة إلى توفير أعمال صيانة السفن.
وأكدت "موانئ" أن ذلك يأتي في إطار حرصها على تعزيز مكانة الموانئ السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي، والارتقاء بأدائها وخدماتها التشغيلية واللوجستية؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
ويصل عدد مناطق المخطاف متعددة الأعماق في الميناء إلى 5 مناطق، تستوعب 27 سفينة بنسبة زيادة تصل إلى 440%، مقارنة بـ5 سفن في السابق.
وذلك يجعله الخيار الأفضل للشركات العاملة بمجال التصدير، لأنه يوفر جميع الخدمات التشغيلية اللازمة لنجاح عمليات النقل، إضافة إلى تأمين متطلبات المجمعات الصناعية.
يُذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بينبع استقبل مؤخرًا أول سفينة بالمنطقة ( A 3)، وهي السفينة (ATHIRI) التي ترفع العلم (MARSHAL ISLANDS) بطول 229 مترًا، ويصل عرضها إلى 32 مترًا، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 73,982 طنًا.
وتهدف هذه المناطق لتقديم عدة خدمات لوجستية تشمل تزويد السفن بالمؤن، والوقود، والإمدادات المختلفة، إضافة إلى توفير أعمال صيانة السفن.
وأكدت "موانئ" أن ذلك يأتي في إطار حرصها على تعزيز مكانة الموانئ السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي، والارتقاء بأدائها وخدماتها التشغيلية واللوجستية؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
ترصيف السفنمناطق المخطاف الجديدة تعمل على تعزيز الجهود الرامية لرفع مؤشرات الأداء التشغيلي، وتقليل أوقات ترصيف السفن بالميناء.
ويصل عدد مناطق المخطاف متعددة الأعماق في الميناء إلى 5 مناطق، تستوعب 27 سفينة بنسبة زيادة تصل إلى 440%، مقارنة بـ5 سفن في السابق.
مدينة ينبع الصناعيةويسهم إنشاء هذه المناطق في تطوير إمكانيات الميناء، الذي يتميز بموقعه الإستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، وقربه الجغرافي من المصانع الوطنية داخل مدينة ينبع الصناعية.
وذلك يجعله الخيار الأفضل للشركات العاملة بمجال التصدير، لأنه يوفر جميع الخدمات التشغيلية اللازمة لنجاح عمليات النقل، إضافة إلى تأمين متطلبات المجمعات الصناعية.
يُذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بينبع استقبل مؤخرًا أول سفينة بالمنطقة ( A 3)، وهي السفينة (ATHIRI) التي ترفع العلم (MARSHAL ISLANDS) بطول 229 مترًا، ويصل عرضها إلى 32 مترًا، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 73,982 طنًا.