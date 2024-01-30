شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "العقارات" بنسبة 7.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها العقارات بنسبة 7.8%، أعقبه قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 6.1%، يليهما قطاع البنوك بنسبة 3.3%، وصعد قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.3%، وقفز قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2%، وزاد قطاع مواد البناء بنسبة 1.7%.

كما ارتفع قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات التعليمية بنسبة 0.8%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.7%، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.4%، فيما تراجعت 4 قطاعات وهم: التجارة والموزعون، والسياحة والترفيه، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، 0.4%، 0.3%، 0.1%، على الترتيب.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين، وسط تداولات بلغت 7.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 51 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.121 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 7.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 188.9 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.41%، والعرب على 7.61%، واستحوذت المؤسسات على 27.2% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.79%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 221.8 مليون جنيه، 32.3 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 217.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 159.5 مليون جنيه، 314.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.83% ليغلق عند مستوى 30347 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى 36763 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.83% ليغلق عند مستوى 12920 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 6940 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 9860 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 6985 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1470 نقطة.