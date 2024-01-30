شكرا لقرائتكم خبر عن 94 ألف نشاط اقتصادي في المدينة المنورة مع نهاية 2023 والان نبدء بالتفاصيل

قطاع التعدين

القطاع الخاص

مشروعات المدينة المنورة

الدمام - شريف احمد - بلغت عدد الأنشطة الاقتصادية في المدينة المنورة مع نهاية 2023 أكثر من 94.4 ألف نشاط اقتصادي بنمو 12.1 % مقارنة بالعام السابق 2022 م.وبلغت عدد السجلات 52705 سجل تجاري مثل قطاع تجارة الجملة والتجزئة 36 %، بينما حل قطاع المقاولات ثانياً باستحواذ 25.9 % من إجمالي عدد الأنشطة الاقتصادية المسجلة بالمركز الرئيسي.جاء ذلك في التقرير الاقتصادي الخاص بمنطقة المدينة المنورة، والصادر عن غرفة المدينة المنورة.التقرير أوضح أن 5 أنشطة حققت نمواً إيجابيا في المنطقة تتمثل في قطاع التعدين والذي حقق نموا بمقدار 33.5 % ، ثم جاء القطاع السياحي الذي حقق نموا بنسبة 25.3 %، ثم قطاع المقاولات بنمو نسبته 20.3 %.وجاء قطاع صيانة المركبات رابعاً بنسبة 15.6 %، وأخيراً قطاع النقل والتخزين 15.1 %، بينما تراجع قطاعي الصحة والأنشطة المالية خلال الربع الرابع لعام 2023 م.أشار التقرير إلى أن منطقة المدينة المنورة تحتل المركز السادس بين مناطق المملكة من حيث إجمالي أعداد المشتغلين بعدد 430634 موظفا، بما يعادل 3.6 % من إجمالي المشتغلين بجميع مناطق المملكة.وتبلغ نسبة المشتغلين الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية (العاملين بالقطاع الخاص) حوالي 83.62% من إجمالي المشتغلين بمنطقة المدينة المنورة، فيما يبلغ عدد المشتغلين السعوديين بالقطاع الخاص بالمنطقة 88297 موظفا.وكشف التقرير عن وجود 38 مشروعا تنمويا تنوعت نشاطاتهم ما بين ( السياحي – تجاري – ترفيهي – سكني – معرفي – حضاري – تعليمي – ثقافي – صحي – رياضي ).ومن أبرز المشروعات: مشروع ميدان الملك عبدالعزيز، وأيضاً مشروع تطوير مطل العزيزية، وتطوير حديقة الوادي المبارك، وحديقة القصواء، ومشروع واحدة العيون، وبوليفارد يو ووك.كما تقوم هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بطرح مشروعين تمثل في (مشروع متحف وبستان الصافية) والذي يقع جنوب المسجد النبوي، و(مركز القبلتين الحضاري).