الاقتصاد

وول ستريت تفتح على انخفاض.. والأنظار تتجه لبيانات الوظائف

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اليوم - رويترز 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - جاء أداء المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ضعيفا في بداية جلسة، اليوم الثلاثاء، وسط عكوف المستثمرين على تقييم نتائج أعمال متباينة من شركات عريقة مثل يونايتد بارسيل سيرفيس وجنرال موتورز، مع ترقب تقرير هام بشأن الوظائف لاستقاء مؤشرات بشأن مدى قوة سوق العمل.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 35.22 نقطة بما يعادل 0.09 بالمئة إلى 38298.23 نقطة.
بورصة وول ستريت - رويترز

مؤشرات وول ستريت

فتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 2.04 نقطة أو 0.04 بالمئة إلى 4925.89 نقطة.
مؤشرات وول ستريت - أرشيفية اليوم

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 23.97 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 15604.08 نقطة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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