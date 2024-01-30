شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح على انخفاض.. والأنظار تتجه لبيانات الوظائف والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات وول ستريت

الدمام - شريف احمد - جاء أداء المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ضعيفا في بداية جلسة، اليوم الثلاثاء، وسط عكوف المستثمرين على تقييم نتائج أعمال متباينة من شركات عريقة مثل يونايتد بارسيل سيرفيس وجنرال موتورز، مع ترقب تقرير هام بشأن الوظائف لاستقاء مؤشرات بشأن مدى قوة سوق العمل.وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 35.22 نقطة بما يعادل 0.09 بالمئة إلى 38298.23 نقطة.فتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 2.04 نقطة أو 0.04 بالمئة إلى 4925.89 نقطة.ونزل المؤشر ناسداك المجمع 23.97 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 15604.08 نقطة.