أكاديمية السعودية تدشن جهازي محاكاة لطائرات ايرباص A320neo

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت أكاديمية السعودية التابعة لمجموعة السعودية، جهازي محاكاة حديثين لطائرات ايرباص A320neo، التي تستهدف من خلالهما التوسع في توفير خدمات التدريب المتقدم للطيارين، وذلك خلال حفل أقيم برعاية مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر بمقر الأكاديمية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمتخصصين في قطاع الطيران.

وحصلت أكاديمية السعودية على ترخيص الهيئة العامة للطيران المدني للتدريب على الجهازين اللذين يعدان من الأحدث على مستوى العالم، فيما سيزيد عددها إلى 5 أجهزة من هذا النوع الأمر الذي يدعم خطط الأكاديمية التوسعية في تقديم خدمات التدريب المتقدم على الطيران بالمملكة والمنطقة إلى جانب التزامها برفع مستوى جودة التدريب.

وأكد الرئيس التنفيذي لأكاديمية السعودية الكابتن إسماعيل بن سلمان الكشي، حرص الأكاديمية من خلال خطتها الاستراتيجية على توفير أحدث الأجهزة بما يعزز من موقعها كمركز تدريبي معتمد من المنظمات والهيئات الدولية في قطاع الطيران وصناعة النقل الجوي، علاوة على ما تحظى به من قاعدة مستفيدين واسعة داخل المملكة وعلى مستوى المنطقة، عادا تدشين الجهازين الجديدين بالخطوة التي ستتبعها خطوات طموحة لتحقيق الريادة ومواكبة التطور الذي يشهده قطاع الطيران بالمملكة.

يذكر أن أكاديمية السعودية تدير حاليا 4 مرافق تشمل التدريب على الطيران، التدريب على السلامة، التدريب على الخدمة أثناء الطيران، والتدريب الفني الذي من المقرر أن ينتقل إلى قرية الصيانة تحت إشراف شركة السعودية لهندسة الطيران، كما تتطلع لإنشاء مقر جديد للتدريب على الطيران بمدينة الرياض في إطار الخطوات التوسعية؛ بهدف توسيع قاعدة عملائها على مستوى المملكة والمنطقة.

المقر: أكاديمية السعودية

جهاز محاكاة لطائرات ايرباص A320neo

تدشين جهازين للتدريب

سيزيد عددها إلى 5 أجهزة

الأهداف: