شكرا لقرائتكم خبر تعاون بين صندوق تنمية الموارد البشرية وهيئة المحتوى المحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومثل الجانبين في التوقيع مدير الصندوق تركي الجعويني والرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري.
وتسهم مخرجات المذكرة في توفير قائمة بالوظائف ذات الطلب المرتفع في العقود الحكومية؛ والعمل على إتاحة قائمة بالوظائف المستهدفة في القطاعات الخدمية ذات الألوية والإنفاق الحكومي المرتفع من خلال الاستفادة من برامج وممكنات الصندوق من إرشاد وتدريب وتمكين؛ بهدف رفع نسب المحتوى المحلي في مشاريع توطين الصناعة ونقل المعرفة.
وتتطلع الجهتان إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات من خلال الاستفادة من ممكنات الدعم والتحفيز الذي يقدمه الصندوق لتدريب وتأهيل وتوظيف القوى الوطنية للعمل في منشآت القطاع الخاص وتحقيق الاستدامة في سوق العمل؛ بما يتسق مع مبادرات وخطط وجهود التوطين.
واتفقت الجهتان على تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل مجالات التعاون؛ ومتابعة سير ومراحل بنود المذكرة.
مخرجات المذكرة:
- توفير قائمة بالوظائف ذات الطلب المرتفع في العقود الحكومية.
- إتاحة قائمة بالوظائف المستهدفة في القطاعات الخدمية ذات الألوية.
- الاستفادة من برامج وممكنات الصندوق من إرشاد وتدريب وتمكين.
- رفع نسب المحتوى المحلي في مشاريع توطين الصناعة ونقل المعرفة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعاون بين صندوق تنمية الموارد البشرية وهيئة المحتوى المحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.