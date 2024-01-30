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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة وقعت خطة العمل للعام 2024 مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» وبنك التصدير والاستيراد السعودي. وحضر التوقيع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة - عضو مجموعة البنك الإسلامي - المهندس هاني سنبل، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» سامي الحسيني والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب وذلك بمقر المؤسسة في جدة. ويأتي اللقاء في إطار توطيد العلاقة و التعاون وتوقيع خطة العمل للعام 2024 لـ برنامج «تمكين مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية للتصدير» لرفع قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصدير.

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