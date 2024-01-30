90 جهة حكومية تحقق وفرا في استهلاك الطاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة ناصر الغامدي أن المملكة أولت تحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة اهتماما كبيرا؛ وذلك من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق كفاءة الإنفاق المالي، وتعظيم العوائد على مستوى اقتصاد المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال في حفل تكريم الجهات الحكومية المتميزة في تحسين استهلاك الطاقة لعام 2022م الذي شمل 90 جهة حكومية، «إن المركز السعودي لكفاءة الطاقة ومنذ تأسيسه استهدف القطاعات الرئيسة الأكثر استهلاكا للطاقة في المملكة التي تمثل أكثر من 90% من الاستهلاك المحلي للطاقة، وتشمل قطاعات الصناعة والمباني والنقل البري، حيث تم إنجاز العديد من المبادرات التي تهدف إلى وضع معايير ومواصفات لكفاءة الطاقة يتم تنفيذها بشكل تدريجي في القطاعات المستهدفة.

وبين الغامدي أن قطاع المباني تتوزع فيه نسب استهلاك الطاقة بين ثلاثة أقسام تشمل: المباني السكنية، والمباني التجارية، إضافة إلى المباني والمنشآت الحكومية، مشيرا إلى أن المركز نفذ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة العديد من المبادرات التي تضمن تحسين نسب استهلاك الطاقة في القطاع الحكومي فضلا عن قطاعي الصناعة والنقل، وهو ما سيسهم بإذن الله في تحقيق وفورات جيدة في استهلاك الطاقة يمكن توجيهها لجوانب تنموية مفيدة للمواطن والوطن».

وأضاف «في الجهات الحكومية اتبع المركز منهجية متكاملة لتمكينها من تطبيق آلية تحسين استهلاك الطاقة لديها وفقا للأوامر السامية التي صدرت بهذا الخصوص، وذلك عبر تطبيق المعايير اللازمة لرفع كفاءة الاستهلاك في كافة المرافق والمنشآت الحكومية القائمة والتي سيتم إنشاؤها، حيث ينسق المركز الجهود مع فرق عمل كفاءة الطاقة التي تم تشكيلها في كافة الجهات الحكومية، لتمكينها من رفع كفاءة استهلاك الطاقة في جميع المنشآت الحكومية، وتزويد هذه الفرق بالوسائل المساعدة على ذلك من خلال النماذج والأدلة الإرشادية اللازمة، وعقد ورش عمل فنية، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية لمنسوبي هذه الجهات بهدف رفع جدارات المختصين في القطاع الحكومي في مجالات كفاءة الطاقة، كما ينفذ المركز برامج وأنشطة توعوية بهدف رفع الوعي لدى منسوبي الجهات الحكومية عن أهمية ترشيد استهلاك الطاقة».

وتابع «منذ أن بدأت جهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة في برنامج تمكين الجهات الحكومية عام 2018م بهدف تحسين استهلاك الطاقة لديها؛ فقد تحققت ولله الحمد خلال السنوات الماضية العديد من المنجزات وأثمرت الجهود المشتركة عن تحقيق المستهدفات، وبتضافر جهود جميع فرق عمل كفاءة الطاقة بالجهات الحكومية بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة سنتمكن - بحول الله - من تطبيق أفضل الممارسات، والاستفادة من الآليات والبرامج واللوائح الفنية التي يصدرها المركز بشكل دوري، وتوظيفها في سبيل ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في جميع المرافق والمنشآت الحكومية بما يحقق تطلعات الدولة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في جميع القطاعات».

عقب ذلك تم عرض رحلة التمكين للجهات الحكومية لتنفيذ البرنامج، وأدوار ومسؤوليات تلك الجهات، وأبرز الجهود والأعمال والإنجازات التي تحققت، وآلية قياس تفاعل الجهات الحكومية مع البرنامج حتى الآن.

وكرم مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة ناصر بن عبدالله الغامدي الجهات الحكومية المتميزة في تحسين استهلاك الطاقة للعام 2022م، التي شملت ثلاث فئات.

3 فئات

الأولى: 37 جهة حكومية حققت الفئة (أ) حيث سجلت (100%) من مستويات الالتزام مع تحقيق وفر في استهلاك الطاقة.

الثانية: 17 جهة حكومية حققت الفئة (ب) حيث سجلت (85% وأكثر) من مستويات الالتزام مع تحقيق وفر في استهلاك الطاقة.

الثالثة: 36 جهة حكومية حققت الفئة (ج)، حيث سجلت (85% وأكثر) من مستويات الالتزام وبدون تحقيق وفر في استهلاك الطاقة.