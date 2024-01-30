«الطاقة» توجه أرامكو بالمحافظة على مستوى إنتاج عند 12 مليون برميل يوميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أرامكو السعودية أمس عن تلقيها توجيها من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا، وعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميا.

وأوضحت أرامكو السعودية إلى أن مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة يحدد من قبل الدولة وفقا لنظام المواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) بتاريخ 2 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 20 ديسمبر 2017م.

وستعمل الشركة على تحديث التوجيه الاسترشادي للإنفاق الرأسمالي عندما يتم الإعلان عن نتائج عام 2023 في مارس.

وكانت أرامكو السعودية تلقت في 11 مارس 2020 توجيها من وزارة الطاقة برفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يوميا.

وتدير أرامكو قاعدة الهيدروكربونية في المملكة، وتعكف على رفع معدلات الإنتاج وتعظيم القيمة على المدى البعيد.

وتوفر أرامكو منتجات عالية الجودة لقاعدة متنامية من العملاء الخارجيين بواسطة شبكة متخصصة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.

كما تعمل على توفير منتجات عالية القيمة داخل المملكة وخارجها في أسواق ضخمة تشهد نموا كبيرا من خلال أعمالها في مجالات التوريد والتجارة، والتوزيع والبيع بالتجزئة.

وتهدف مجموعة المنتجات التي توفرها أرامكو، بدءا من الوقود المستخدم في قطاع النقل وصولا إلى لقيم المواد المتطورة، وزيوت الأساس، ومواد التشحيم، في إيجاد قيمة لعملائها وللشركة نفسها وشركائها ومساهميها.

وتنتج الشركة خمسة أنواع مختلفة من النفط الخام، ألا وهي: الخام العربي الثقيل، والعربي المتوسط، والعربي الخفيف، والعربي الخفيف جدا، والعربي الممتاز، ما يمنحها المرونة لتحسين مزيج إنتاجها من النفط الخام بغية الوفاء باحتياجات عملائها في جميع الأوقات، مستنيرة بنظرتها المستقبلية وتقييمها لمتطلبات تكرير النفط المستقبلية في الأسواق التي تخدمها. كما تواصل الشركة استثمار قدراتها الهائلة في قطاع التنقيب والإنتاج لضمان وفائها بالطلب المتنامي في المستقبل.

توجيه وزارة الطاقة

11 مارس 2020

رفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يوميا.

30 يناير 2024