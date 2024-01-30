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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دراسة الجدوى للمشاريع الريادية، عنوان ورشة عمل نظمتها غرفة مكة المكرمة وذلك بمقر الغرفة. وتناولت الورشة أساسيات إعداد دراسة الجدوى للمشاريع الريادية، والأدوات والأساليب المتبعة لعمل الدراسة من حيث التحليل وصولا إلى جميع الجوانب بشكل دقيق وشامل، والتعرف على أهمية الدراسة والعوامل المؤثرة، والتعرف على مراحل إعداد دراسة الجدوى، وتقييم الجدوى المالية للمشروع، وتحليل التكاليف والإيرادات، وتقييم المخاطر المحتملة، إضافة إلى التعرف على كيفية إعداد تقرير الجدوى النهائي.

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