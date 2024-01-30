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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة المدينة المنورة، نظمت بالتعاون مع مبادرة التوعية البيئة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس، ورشة عمل بعنوان «دور المنشآت بتطبيق النظام البيئي ولوائحه التنفيذية»، بحضور ومشاركة عدد من المختصين. وناقشت الورشة التي عقدت بمقر الغرفة لمدة يومين، دور المنشآت في المحافظة على البيئة، وأهمية حماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة المضرّة بالبيئة، والتوعية بأخطار التلوث، وسبل المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها.

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