شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تلامس أعلى مستوى في عامين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مسجلة أعلى مستوى في عامين اليوم في ظل تفاؤل حيال نتائج الشركات، في حين سجل مؤشر الأسهم الفرنسي مستوى قياسياً جديداً.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي متقدماً 0.2 % لخامس جلسة مكاسب على التوالي، بينما صعد المؤشر كاك 40 الفرنسي عند الإغلاق 0.5 % ليلامس مستويات مرتفعة قياسية خلال الجلسة. القطاعات الرابحة وكان قطاع المصارف من بين طليعة القطاعات الرابحة، إذ تقدم 1.8% مدعوماً بصعود سهم بنك (بي.بي.في.إيه) الإسباني 6.2 % بعد أن قفز صافي أرباح البنك في الربع الأخير 32 %.

وارتفع قطاع السيارات 1.1 % مع صعود سهم شركة ستيلانتيس 3.8 % بعد تقديم منافستها الأمريكية جنرال موتورز للمستثمرين توقعات متفائلة لعام 2024.