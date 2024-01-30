شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع.. والإسترليني ينخفض والان نبدء بالتفاصيل

الإسترليني ينخفض

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100)، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.44 %.فقد سجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 33.57 نقطة، عند 7666.31 نقطة.سجل الجنيه الإسترليني تراجعاً اليوم، مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".فقد انخفضَ الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% ليتداول عند 1.2692 دولار.فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.23%، إلى 1.1706 يورو.