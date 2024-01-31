“روشن” ترتقي بمعايير الحوكمة والمخاطر والالتزام في القمة العالمية 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

رعت مجموعة “روشن”، المطور العقاري وإحدى المشاريع الكُبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، قمة الحوكمة والأداء والمخاطر والامتثال لعام 2024 “G[P]RC”، التي أُقيمت يومي 24 و 25 يناير في فندق كراون بلازا المنهل بالرياض.

ولعبت روشن دوراً محورياً في تعزيز معايير الحوكمة والأداء والمخاطر والامتثال في المنطقة بصفتها داعماً إستراتيجياً رئيساً لأكبر قمة عالمية في هذا المجال.

وألقت روشن الكلمة الرئيسة للقمة لهذا العام تحت شعار “الطريق الإستراتيجي لمرونة الأعمال والأداء العالي في مستقبل مدعوم بالذكاء الاصطناعي”، ومع انعقاد القمة على مدار يومين حافلين بجلسات الحوار المثمرة وتبادل الخبرات وفرص التواصل مع خبراء مرموقين من المنطقة والعالم، شارك أعضاء فريق الحوكمة والمخاطر الالتزام في روشن بخبراتهم ورؤاهم حول أحدث المسارات والمنهجيات والابتكارات في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام، وقدَّم الفريق أفكارهم إلى جانب خبراء عالميين آخرين في المجال خلال جلسات الحوار مما أسهم في إثراء النقاشات وتبادل المعرفة بين الحضور.

وشهدت القمة كذلك تكريم مجموعة روشن بجائزة التميز المرموقة المقدمة إلى رئيس إدارة الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام في مجموعة روشن، راكان الهذلي، تقديراً لجهود روشن المتميزة في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام، ويعكس هذا التكريم التزام المجموعة بتعزيز مكانتها الإستراتيجية الرائدة وتحقيق التميز في جميع المجالات ذات الصلة.

وقال رئيس إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام للمجموعة، راكان الهذلي: “يسعدنا أن نلعب دوراً رئيساً في دعم القمة السنوية الثانية للحوكمة والأداء والمخاطر والامتثال، التي تُعزز أفضل ممارسات الحوكمة وتحسين الأداء والابتكارات لتمكين المؤسسات من مواجهة التحديات والفرص المستقبلية، وتعكس رعاية روشن للقمة قيمنا الأساسية المتمثلة في النزاهة والمسؤولية التي تدعم أداء عملياتنا اليومية وترسخ التزامنا بوضع معايير جديدة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويُعد حصولنا على هذه الجائزة شهادة على حرص روشن على تسهيل الابتكار وتطبيق أفضل ممارسات الأعمال في المملكة، من أجل مواصلة دعم النمو الاقتصادي والازدهار في المملكة”.