شكرا لقرائتكم خبر عن رغم انخفاض الاسترليني.. الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) أمس الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.44%.

وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 33.57 نقطة، عند 7666.31 نقطة. انخفاض الاسترليني سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا يوم الثلاثاء، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".

وانخفضَ الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% ليتداول عند 1.2692 دولار.

فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.23%، إلى 1.1706 يورو.