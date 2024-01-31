الاقتصاد

رغم انخفاض الاسترليني.. الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) أمس الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.44%.
وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 33.57 نقطة، عند 7666.31 نقطة.

انخفاض الاسترليني

سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا يوم الثلاثاء، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".
وانخفضَ الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% ليتداول عند 1.2692 دولار.
فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.23%، إلى 1.1706 يورو.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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