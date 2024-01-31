شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح مصرف الراجحي إلى 16.6 مليار ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة رغم انخفاض الاسترليني.. الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع.. والإسترليني ينخفض

الدمام - شريف احمد - حقق مصرف الراجحي صافي ربح في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، يقدر بنحو 16.6 مليار ريال، منخفضا بنسبة 3%، مقارنة بـ 17.151 مليار ريال في العام السابق.وقال المصرف في بيان على تداول: إن صافي الدخل من التمويل والاستثمار انخفض بنسبة 4.1% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي العوائد على التمويل والاستثمار، وقابل ذلك ارتفاع في إجمالي الدخل من التمويل والاستثمار.وبحسب البيان، انخفض صافي الدخل نتيجة انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.7% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في صافي الدخل من التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات المصرفية، وقابل ذلك ارتفاع في الدخل من تحويل العملات والدخل من العمليات الأخرى.وفي المقابل انخفض إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 4.8% نتيجة انخفاض في مخصص خسائر الائتمان والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، وقابل ذلك زيادة في مصروف الاستهلاك والإطفاء ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين.وانخفض صافي مخصص خسائر الائتمان نتيجة انخفاض الإضافات خلال الفترة بنسبة 6.5% وارتفاع المبالغ المستردة من تمويلات مشطوبة بنسبة 20.7%.