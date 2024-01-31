شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء مصر الوسطى: تحصيل مليار و600 مليون جنيه من سرقات التيار خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ، إن هناك تطور فى جميع المؤشرات التجاريه بالشركة خلال العام المالى2022/2023 مقارنة بالعام المالى السابق وخاصة كمية الطاقه المباعه حيث تطورت بنسبه 3.84% برغم تطور الطاقه المشتراه بنسبة 2.06%.

وأضاف صدقى، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن متحصلات الضبطيه القضائيه ومباحث شرطة الكهرباء من محاضر سرقات التيار الكهربائي بلغت مليار و300 مليون محضر للعام المالى 2022/2023 بمبلغ مليار 600 مليون جنيه بمتوسط شهرى 40 مليون جنيه والذى ساهم فى تحسين نسبة الفقد وزيادة السيولة النقدية بالشركة.

وقال صدقى إنه بناء على تعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، تم تنفيذ خطة عمل في جميع القطاعات للمرور ومراجعة استهلاكات الطاقة وتوصيلات كافة الأغراض، بالإضافة إلى إسناد بعض المهام لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لخفض نسبة الفقد والتى من بينها التفتيش على مستخدمي مسبوق الدفع الذين لا ينتظمون فى عمليات الشحن.