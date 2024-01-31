شكرا لقرائتكم خبر عن إيضاح من «السعودي الألماني الصحية» حول تصريحات لنائب رئيس مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول: إن التصريحات تضمنت: أن سهم ‏ المجموعة رخيص مقارنة بحجم المجموعة وعدد الأسِرة والعيادات.

وأضافت أن من ضمن التصريحات أن القيمة السوقية للمجموعة حوالي 9 مليارات ريال لكن الوضع الطبيعي يتراوح بين 20 - 25 مليار ريال.

وأفادت بأن التزامًا بواجب الشركة تجاه مساهميها واستنادًا إلى ضوابط هيئة السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، توضح أن الخبر تم إدراجه بطريقة مقتبسة من المقابلة التلفزيونية بطريقة مغايرة.

وأوضحت أن نائب الرئيس أشار بمقابلته التلفزيونية في تصريحه أنه ملتزم بالنظم والإفصاح كوننا شركة مساهمة عامة وعند سؤاله عن توقعاته لمستقبل المجموعة أشار إلى أنها بيد الله سبحانه وتعالى وأن المستقبل سيكون أكبر.

وأشارت إلى أن ذلك جاء مستندا على ما أشارت إليه المذيعة في سؤالها أن أرباح السعودي الألماني الصحية صعدت خلال 2023م.

ولفتت إلى أنه الجميع يلعم أن أرباح الشركة صعدت بنحو 241 % خلال أول تسعة أشهر من عام 2023م محققة 143,7 مليون ريال مقارنة بـ 42 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2022م.

وذكرت بأن التصريح عن قيمة السهم والقيمة السوقية للشركة لم يكن مبني على معلومات داخلية وإنما توقعات مستقبلية مبنية على التطوير وإعادة الهيكلة وحجم الشركة وعدد الأسِرة والعيادات وانتشار فروع الشركة مقارنة مع الشركات الصحية الأخرى.

ونوهت بأن أي معلومات مالية او افصاحات جوهرية تخص الشركة هي فقط ما يتم نشره على موقع تداول الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) تعقيبًا على البيان الذي نقلته صحف إلكترونية عامة من خلال المقابلة التلفزيونية مع مكارم صبحي بترجي نائب رئيس مجلس الإدارة أمس الثلاثاء.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن التصريحات تضمنت: أن سهم ‏ المجموعة رخيص مقارنة بحجم المجموعة وعدد الأسِرة والعيادات.وأضافت أن من ضمن التصريحات أن القيمة السوقية للمجموعة حوالي 9 مليارات ريال لكن الوضع الطبيعي يتراوح بين 20 - 25 مليار ريال.وأفادت بأن التزامًا بواجب الشركة تجاه مساهميها واستنادًا إلى ضوابط هيئة السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، توضح أن الخبر تم إدراجه بطريقة مقتبسة من المقابلة التلفزيونية بطريقة مغايرة.وأوضحت أن نائب الرئيس أشار بمقابلته التلفزيونية في تصريحه أنه ملتزم بالنظم والإفصاح كوننا شركة مساهمة عامة وعند سؤاله عن توقعاته لمستقبل المجموعة أشار إلى أنها بيد الله سبحانه وتعالى وأن المستقبل سيكون أكبر.وأشارت إلى أن ذلك جاء مستندا على ما أشارت إليه المذيعة في سؤالها أن أرباح السعودي الألماني الصحية صعدت خلال 2023م.ولفتت إلى أنه الجميع يلعم أن أرباح الشركة صعدت بنحو 241 % خلال أول تسعة أشهر من عام 2023م محققة 143,7 مليون ريال مقارنة بـ 42 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2022م.وذكرت بأن التصريح عن قيمة السهم والقيمة السوقية للشركة لم يكن مبني على معلومات داخلية وإنما توقعات مستقبلية مبنية على التطوير وإعادة الهيكلة وحجم الشركة وعدد الأسِرة والعيادات وانتشار فروع الشركة مقارنة مع الشركات الصحية الأخرى.ونوهت بأن أي معلومات مالية او افصاحات جوهرية تخص الشركة هي فقط ما يتم نشره على موقع تداول السعودية