شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين فهد الربيعة عضوا في لجنة المراجعة لـ«سبيماكو» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) أمس، تعيين عضو مجلس الإدارة د. فهد الربيعة كعضو مستقل في لجنة المراجعة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الربيعة سيكمل الفترة المتبقية من الدورة الحالية للجنة المراجعة والتي تنتهي في 02 أبريل 2025م.
وأضافت أن د. فهد الربيعة حاصل على درجة البكالوريس في الطب والجراحة من جامعة الملك سعود، وعلى الزمالة العربية في طب الباطنة والزمالة الكندية للأمراض المعدية من جامعة بريتش كولولمبيا.
وتقلد الربيعة العديد من المناصب منها الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المحدودة للتشخيص.
ويشغل حالياً منصب استشاري الامراض المعدية والفيروسات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التخصصي الدولية القابضة ورئيساً للجنة التنفيذية، ويعمل أيضاً كرئيس للجنة تنمية الموارد بمركز الإحالات في وزارة الصحة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الربيعة سيكمل الفترة المتبقية من الدورة الحالية للجنة المراجعة والتي تنتهي في 02 أبريل 2025م.
وأضافت أن د. فهد الربيعة حاصل على درجة البكالوريس في الطب والجراحة من جامعة الملك سعود، وعلى الزمالة العربية في طب الباطنة والزمالة الكندية للأمراض المعدية من جامعة بريتش كولولمبيا.
وتقلد الربيعة العديد من المناصب منها الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المحدودة للتشخيص.
ويشغل حالياً منصب استشاري الامراض المعدية والفيروسات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التخصصي الدولية القابضة ورئيساً للجنة التنفيذية، ويعمل أيضاً كرئيس للجنة تنمية الموارد بمركز الإحالات في وزارة الصحة.