شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين فهد الربيعة عضوا في لجنة المراجعة لـ«سبيماكو» والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية