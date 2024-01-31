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شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مليار ريال حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الإحصاء، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بلغ في الربع الثالث من 2023، نحو 11 مليار ريال.
وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2022 م في السعودية، إضافة إلى نشرة الربع الثالث 2023م، وهي المرة الأولى التي تنشر فيها الهيئة هذه المؤشرات بعد اعتمادها لمنهجية احتسابه في أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بلغ 762 مليار ريال في نهاية عام 2022.
ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغ إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية 123 مليار ريال في عام 2022.
وبلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 17 مليار ريال، فيما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 105 مليارات ريال.
وأشار إلى الجهود المشتركة مع صندوق النقد الدولي في هذا المشروع وتكامل الأدوار بين جهات البنك المركزي ووزارة الاستثمار للوصول إلى منهجية اعتمدتها الهيئة لاحتساب المؤشر.
وأوضح أنها ستمكِّن المستثمرين من اتخاذ قرارات الاستثمار بناءً على نتائج موثوقة تسهم في دعم صنَّاع القرار وراسمي السياسات، وتمكينهم من تصميم السياسات الاستثمارية بشكل يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعريف المستثمرين بأفضل فرص الاستثمار في المملكة.
وستسهم المنهجية الجديدة في تعزيز مستويات الحوْكمة، وتحسين جودة الشفافية في البيانات والمعلومات الإحصائية لمؤشرات احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر بصفتها وجهة استثمارية في المملكة.
ويتضمن مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 19 مؤشرًا جديدًا كونه جزءًا من المنهجية الجديدة التي أقرها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي والدول المستثمرة، وحسب مناطق المملكة للفترة من 2007م إلى 2022م.
وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2022 م في السعودية، إضافة إلى نشرة الربع الثالث 2023م، وهي المرة الأولى التي تنشر فيها الهيئة هذه المؤشرات بعد اعتمادها لمنهجية احتسابه في أكتوبر الماضي.
تدفقات الاستثمار الأجنبيأشارت الهيئة إلى أن أن إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغت 17 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 5 مليارات ريال،
وأوضحت أن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بلغ 762 مليار ريال في نهاية عام 2022.
ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغ إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية 123 مليار ريال في عام 2022.
وبلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 17 مليار ريال، فيما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 105 مليارات ريال.
معيار عالمي جديدوقال رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري، إن إعلان المملكة للمرة الأولى عن الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة لمعيار عالمي جديد في تحسين الجودة والشفافية لمنهجية إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم مستويات رائدة عالميًا من الشفافية والحوكمة.
وأشار إلى الجهود المشتركة مع صندوق النقد الدولي في هذا المشروع وتكامل الأدوار بين جهات البنك المركزي ووزارة الاستثمار للوصول إلى منهجية اعتمدتها الهيئة لاحتساب المؤشر.
وأوضح أنها ستمكِّن المستثمرين من اتخاذ قرارات الاستثمار بناءً على نتائج موثوقة تسهم في دعم صنَّاع القرار وراسمي السياسات، وتمكينهم من تصميم السياسات الاستثمارية بشكل يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعريف المستثمرين بأفضل فرص الاستثمار في المملكة.
منهجية جديدةيذكر أن المنهجية الجديدة اعتمدت بعد المواءمة مع صندوق النقد الدولي في المنهجية الجديدة، وتأكيد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - الأونكتاد - لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وفقًا لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي، إضافة إلى دعم البنك الدولي للتوصيات التي قدَّمها صندوق النقد الدولي في تقريره مؤخرًا عن المملكة التي تشكل أساس المنهجية الجديدة.
وستسهم المنهجية الجديدة في تعزيز مستويات الحوْكمة، وتحسين جودة الشفافية في البيانات والمعلومات الإحصائية لمؤشرات احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر بصفتها وجهة استثمارية في المملكة.
ويتضمن مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 19 مؤشرًا جديدًا كونه جزءًا من المنهجية الجديدة التي أقرها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي والدول المستثمرة، وحسب مناطق المملكة للفترة من 2007م إلى 2022م.