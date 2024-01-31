شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يصعد قبل قرار المركزي الأمريكي.. وانخفاض الين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتجه الدولار اليوم الأربعاء نحو تحقيق أكبر مكسب شهري منذ سبتمبر بينما يتحرك الين صوب أكبر انخفاض في أكثر من عام مع ترقب المتعاملين قرار أسعار الفائدة الأمريكية اليوم.

ودفع التباطؤ الحاد في التضخم بأستراليا الدولار الأسترالي للتراجع 0.5 % إلى 0.6567 دولار أمريكي وارتفعت السندات مع مواصلة المستثمرين الرهان على خفض أسعار الفائدة.

وارتفع الدولار قليلا إلى 1.0817 لليورو واستقر عند 147.67 ين خلال التعاملات الآسيوية.

وصعد الدولار 2.2 % مقابل سلة من العملات الرئيسية هذا الشهر مع تقليص الأسواق توقعاتها بشأن سرعة وحجم خفض أسعار الفائدة في ظل البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية ورفض من محافظي البنوك المركزية.

وانخفض الين أكثر من 4.5 % مقابل الدولار هذا الشهر ويتجه نحو أكبر انخفاض شهري منذ يونيو حزيران 2022، إذ تترك بيانات الأجور الضعيفة وتباطؤ التضخم مجالا لبنك اليابان المركزي ليتأنى في رفع أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.2 % إلى 103.60. وهبط الجنيه الإسترليني 0.2 % إلى 1.2675 دولار.

ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ثابتة.

واستقر اليوان عند 7.1817 اليوم الأربعاء، بانخفاض واحد % خلال الشهر.

