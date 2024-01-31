شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الصيني يضخ 544 مليار يوان في النظام المصرفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد أن ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أمس الثلاثاء 563 مليار يوان (78.66 مليار دولار) في النظام المصرفي للبلاد من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام، بفائدة قدرها 8ر1%، ضخ البنك اليوم الأربعاء 544 مليار يوان في إطار نفس الآلية.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف "المحافظة على سيولة نقدية مقبولة ووفيرة في النظام المصرفي"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وإعادة الشراء العكسية، "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى مستقبلا.

وفي سوق الصرف، ارتفع سعر اليوان الصيني أمام الدولار في التعاملات اليوم بمقدار 16 بيب صيني إلى 7.1039 يوان مقابل 7.1055 يوان لكل دولار أمس.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

