الاقتصاد

«مصاعد أطلس» توصي بشراء 300 ألف سهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات بالتوصية للجمعية العامة غير العادية على الموافقة على شراء أسهمها وبحد أقصى 300 ألف سهم من أسهمها بما يعادل (5% من إجمالي أسهم الشركة) وذلك لغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تمويل عملية الشراء سيكون من الموارد الذاتية للشركة.
وأضافت أنه لا يوجد لدى الشركة حاليا أي أسهم خزينة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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