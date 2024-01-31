شكرا لقرائتكم خبر عن «مصاعد أطلس» توصي بشراء 300 ألف سهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات بالتوصية للجمعية العامة غير العادية على الموافقة على شراء أسهمها وبحد أقصى 300 ألف سهم من أسهمها بما يعادل (5% من إجمالي أسهم الشركة) وذلك لغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تمويل عملية الشراء سيكون من الموارد الذاتية للشركة.

وأضافت أنه لا يوجد لدى الشركة حاليا أي أسهم خزينة.