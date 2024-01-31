شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح فرع جديد لـ«دار المركبة» في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة دار المركبة لتأجير السيارات افتتاح فرع جديد بمدينة الرياض حي لبن وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024م.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن هذا التوسع وفقًا لاستراتيجية الشركة للنمو والاستدامة عبر تعزيز شبكة فروع دار المركبة بكافة المناطق وتعزيز تواجدها في المدن الرئيسية.

وأضافت أن الفرع سيخدم فئات العملاء كافة من خلال تواجد أسطول سيارات ذات طراز حديث ومتنوع من الفاخرة إلى الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي إيجابًا على إيرادات الشركة خلال العام 2024م.