شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكي يغلق مرتفعا ويسجل أفضل أداء في يناير منذ 1998 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء أفضل أداء لشهر يناير منذ 26 عاما بعد أن تخطى التراجعات في التعاملات المبكرة التي قادتها أسهم شركات الرقائق.

وتعافى المؤشر نيكي من خسائر حادة بلغت 1 % في التعاملات المبكرة لينهي اليوم مرتفعا 0.61 % إلى 36286.71 نقطة، ليزيد مكاسبه لهذا الشهر إلى 7.77 %، وهي أفضل بداية له للعام منذ الارتفاع بنحو 9 % في يناير 1998.

وبذلك يعد المؤشر نيكي الأفضل أداء على مستوى العالم، متجاوزا مكاسب بنسبة 3.3 % لكل من مؤشر ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع.

ويظل المؤشر نيكي حاليا منخفضا بنحو 1.9 % عن ذروة 34 عاما البالغة 36984.51 نقطة المسجلة في 16 يناير، مدفوعا بمزيج من تدفقات المستثمرين الأجانب من الصين وضعف الين المعزز للأرباح والحماس بشأن إصلاحات حوكمة الشركات إلى جانب الزخم الهائل.

وساعدت الشركات ذات الثقل في صناعة الرقائق على انخفاض المؤشر نيكي في وقت مبكر، متأثرة بالنتائج المالية المخيبة للآمال من مايكروسوفت وألفابت وأدفانسد مايكرو ديفايسز. ومع ذلك، فقد قلصوا خسائرهم في جلسة بعد الظهر.

وخسرت شركتا صناعة معدات أشباه الموصلات طوكيو إلكترون وأدفانتست ما يزيد قليلا عن 0.4 %، في حين تراجعت أسهم مجموعة سوفت بنك التي تركز على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي 0.84 %.

