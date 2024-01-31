شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الذهب العالمي: 57 طنا حجم مشتريات المصريين من الذهب فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مجلس الذهب العالمي ارتفاع الطلب على الذهب في مصر خلال عام 2023 بنحو 5.5 طن بنسبة 10.7% حيث سجلت 57 طنا مقابل 51.5 طن في عام 2022 بسبب الإقبال الكبير التحوط من انخفاض الجنيه المصري جراء الهبوط الكبير للعملة وتراجع القوة الشرائية.

وأشار تقرير مجلس الذهب العالمي إلي أنه تم اقتناء 30.3 طن من السبائك والعملات الذهب خلال عام 2023 مقابل 19.2 طن في 2022، بزيادة 11.1 طن بنسبة 57.8% حيث أصبح الاتجاه العام في مصر لشراء الذهب الخام من العملات والسبائك هرباً من المصنعية المرتفعة.

وكشف مجلس الذهب العالمي أن المشغولات الذهبية سجلت 26.7 طن في العام 2053 مقابل 32.3 طن في عام 2022، بتراجع 5.6 طن بنسبة 17.3% مع انخفاض الطلب عليها بسبب ارتفاع المصنعية.

وفي ذات السياق ذكر تحليل جولد بيليون تعليقاً على حجم الطلب على الذهب في مصر أن ارتفاع المصنعية مطلع 2023 بنسبة تتجاوز 10% علي المشغولات الذهبية ساهم في خفض الطلب على المشغولات بنسبة 17.3% في حين أن الطلب على السبائك والعملات أخذ زخما كبيراً بسبب التحوط من خفض قيمة العملة.

وذكر تحليل جولد بيليون أن الذهب حقق في مصر خلال عام 2023 مستويات تاريخية حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 منذ أن افتتح العام عند المستوى 1690 جنيه للجرام وحتى تسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 3330 جنيه للجرام بنسبة ارتفاع 97% ليربح 1640 جنيه وهو ما يفسر لنا الإقبال الكبير على شراء الذهب.

افتتح الذهب عيار 21 تداولات الربع الأول من العام عند المستوى 1690 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع خلال الربع بمقدار 530 جنيه بنسبة ارتفاع 31.4% ويغلق تداولات الربع الأول عند المستوى 2220 جنيه للجرام.

مشتريات المصريين للذهب من سبائك وجنيهات ومشغولات سجلت 16.2 طن من الذهب خلال الربع الأول من 2023، مقسمة بين 8.2 طن لمشتريات العملات والسبائك الذهبية، و8 طن لمشتريات المشغولات الذهبية.

وارتفعت مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله خلال الربع الأول من 2023 بنسبة ارتفاع 11% مقارنة مع مشتريات الذهب في الربع الرابع من عام 2022، بينما ارتفعت بنسبة 32.8% مقارنة مع الربع الأول من عام 2022.

وجاء تحريك سعر صرف الدولار في يناير 2023 حيث ارتفع من مستويات 24.7 جنيه للدولار إلى مستويات 32 جنيها للدولار بتراجع 30% قبل أن يستقر عند 30.95 جنيه للدولار حتى وقتنا هذا.

مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله سجلت 17.3 طن من الذهب خلال الربع الثاني، مقسمة بين 10.4 طن لمشتريات العملات والسبائك الذهبية، و6.9 طن لمشتريات المشغولات الذهبية.

ارتفعت مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله خلال الربع الثاني من 2023 بنسبة ارتفاع 6.8% مقارنة مع مشتريات الذهب في الربع الأول من عام 2023، بينما ارتفعت بنسبة 60.2% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2022.

وجاءت أهم العوامل وراء ارتفاع الذهب خلال الربع الثاني، أبرزها استحقاق شهادات الـ 18% وضخ سيولة نقدية تصل إلى 700 مليار جنيه انتقل جزء كبير منها إلى أسواق الذهب، كما ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي لتتسع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي.

تراجع الذهب في الربع الثالث من 2023:

افتتح الذهب عيار 21 تداولات الربع الثالث من العام عند المستوى 2295 جنيه للجرام ليسجل انخفاض خلال الربع بمقدار 130 جنيه بنسبة انخفاض 5.7% ويغلق تداولات الربع الثالث عند المستوى 2165 جنيه للجرام.

مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله سجلت 12.9 طن من الذهب خلال الربع الثالث، مقسمة بين 6.3 طن لمشتريات العملات والسبائك الذهبية، و6.6 طن لمشتريات المشغولات الذهبية.

انخفضت مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله خلال الربع الثالث من 2023 بنسبة انخفاض 25.4% مقارنة مع مشتريات الذهب في الربع الثاني من عام 2023، بينما انخفضت بنسبة 16.8% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2022.

وكان من أبرز العوامل وراء انخفاض الذهب خلال الربع الثالث من 2023، تراجع السيولة النقدية لدى المواطنين و انخفاض سعر أونصة الذهب العالمي بنسبة 3.7% و استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازي ومبادرة "زيرو جمارك" التي سمحت بدخول كميات من الذهب لزيادة المعروض لتحقق نوع من الاستقرار في الأسعار.

الربع الرابع من 2023:

افتتح الذهب عيار 21 تداولات الربع الرابع من العام عند المستوى 2165 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع منذ بداية الربع وحتى أعلى مستوى تاريخي سجله في ديسمبر عند 3330 جنيه للجرام بنسبة ارتفاع 53.8% بمقدار زيادة 1165 جنيه، و بحسب جولد بيليون جاءت أهم العوامل وراء ارتفاع الذهب خلال الربع الأخير من 2023 منها ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي لمستويات قياسية و الحرب على غزة وارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن و ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي وتسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 2148 دولار للأونصة.