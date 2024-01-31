البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بتداولات 3.9 مليار جنيه

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القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة تداول اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.9 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 30084 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.75% ليصل إلى مستوى 36122 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 12790 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.63% ليصل إلى مستوى 6827 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.94% ليصل إلى مستوى 9669 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 6946 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: شارم دريمز للاستثمار السياحي، والكابلات الكهربائية المصرية، وليسيكو مصر، ومصر لصناعة الكيماويات، والتعمير والاستشارات الهندسية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وجولدن تكس للأصواف، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 3 ملايين سهم، 100 ألف سهم، 150 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 60 ألف سهم، 400 ألف سهم، 7 ملايين سهم، 288.1 ألف سهم، 170 ألف سهم، على التوالي.

كما باعت إدارة شركتي قناة السويس شركة مساهمة مصرية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 70.2 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتا بي انفستمنتس القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 573.4 ألف سهم، 2 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 8800 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مدينة مصر للإسكان والتعمير، والمشروعات الصناعية والهندسية عدد مليون سهم على التوالي.

أعلنت شركة رواد السياحة-رواد، شراء المساهم أحمد طارق خليل علي عدد 2.5 مليون سهم بسعر 17 جنيهًا بقيمة إجمالية 42.5 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 1.6% إلى 6.4%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، نتائج الأعمال عن الفترة الماضية، وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إيرادات بلغت 114.3 مليون جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 106.8 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 107%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 24.4 مليون جنيه مقارنة مع 8.4 مليون جنيه بنسبة نمو 292%.

فيما حققت الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، إيرادات بلغت 202 ألف جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 150 ألف جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 34.6%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 69.3 مليون جنيه مقارنة مع 47 مليون جنيه خسائر بنسبة نمو 47.4%.

وحققت الشركة العامة لمنتجات الخزف-شيني، مجمل ربح قدره 16.048 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023 مقابل مجمل خسارة قدره 7.024 مليون جنيه، وبلغ صافي الخسارة 46.9 مليون جنيه مقابل صافي ربح قدره 46.5 مليون جنيه، ويرجع أرباح العام الماضي نتيجة بيع قطعة أرض للهيئة العامة للبترول بمبلغ 60.115 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا، استثمار المجموعة 2 مليار جنيه في نفقات رأس المال النمو خلال 18 شهرًا، لإكمال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع مستشفى سكاي في شرق القاهرة، وتوسعة مرافق كليوباترا أكتوبر في غرب القاهرة، بالإضافة إلى التوسعات في مراكز العيادات الخارجية.

كما أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير، عن موافقة مجلس الإدارة على تنمية قطعتي الأرض رقم 23،24 بمنطقة الخدمات المركزية بمدينة 6 أكتوبر بنظام المشاركة مع مطور عقاري، ولم يتم الانتهاء من اختيار المطور، وكذلك إحالة المذكرة المعروضة بشأن قطعة الأرض رقم (5) بلوم 25002 بمشروع جاردينيا الشمس بمدينة 6 أكتوبر إلى لجنة التطوير للدراسة والتوصية.