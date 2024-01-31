شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط فى التعاملات الآسيوية وخام برنت يسجل 82.26 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط فى التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، وسط استمرار العوامل الأساسية الدافعة للهبوط، بعد مكاسب حققتها فى الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس، والتي ينتهي تداولها اليوم 37 سنتًا إلى 82.50 دولار للبرميل، كما انخفض عقد أبريل الأكثر تداولاً 24 سنتا إلى 82.26 دولار للبرميل وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 18 سنتًا ليصل إلى 77.64 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتشمل العوامل الأساسية الدافعة للهبوط، الأوضاع في الشرق الأوسط والأزمة المتفاقمة في قطاع العقارات في الصين بعد تصفية مجموعة "تشاينا إيفرغراند" العقارية، الأمر الذى أثار مخاوف بشأن الطلب من أكبر مستورد للنفط الخام فى العالم.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر مديرى المشتريات الصيني اليوم، التي من المرجح أن تظهر انكماشًا للشهر الرابع على التوالي.