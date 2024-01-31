الاقتصاد

توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق «الخبير ريت»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "الخبير المالية" توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "الخبير ريت"، عن الفترة من 1 أكتوبر 2023م إلى 31 ديسمبر 2023م، بقيمة 14.805 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 141,008,848.
وأضافت أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.105 ريال، مشيرة إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.237%.
ونوهت بأن دفع التوزيعات خلال 40 يوم عمل من تاريخ أحقية التوزيع.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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