شكرا لقرائتكم خبر عن أداء مستقر للأسهم الأمريكية قبل قرار الفائدة.. وتراجع «ناسداك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال تعاملات اليوم وذلك في وقت تنتظر فيه أسواق وول ستريت قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وفق ماذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية. تداولات المؤشرات الرئيسية لم يطرأ تغير يذكر على المؤشر إس آند بي 500 فيما سجل مؤشر داو جونز الصناعي وأضاف 146 نقطة بنسبة 0.3% أما ناسداك المركب فتراجع 0.6%.

قاد مؤشر ناسداك المركب الخسائر بعد إعلان شركة مايكروسوفت عن الأرباح. وتم تداول مؤشر إس آند بي 500 مستقر بعد أن أدت جلسة يوم الاثنين الرابحة إلى رفع المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى له، بينما عكس مؤشر داو جونز الصناعي خسائره السابقة ليرتفع بنحو 0.1%. توقعات الفائدة الأمريكية يراقب المتداولون ماسيصدر من اجتماع السياسة النقدية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تستمر يومين والذي بدأ يوم الثلاثاء.

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قامت سوق العقود الآجلة على الأموال الفيدرالية بوضع احتمال بنسبة 97% بأن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، وفقًا لأداة "سي إم إي فييد واتش". اتجاه الأسهم الأمريكية حول ذلك قال جوزيف كوزيك نائب الرئيس التنفيذس لشركة "كالاموس" للاستثمارات: "من الناحية الفنية الجدول مهيأ لتداول مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع على المدى القصير لكن هل ستتطور المخاطر في الأيام المقبلة وتقوض حركة الأسعار الحالية؟". موسم أرباح الشركات أعلنت 144 شركة عن نتائج ربع سنوية حتى الآن في موسم الأرباح الحالي وحوالي 79% من الشركات التي أعلنت عن نتائجها تجاوزت تقديرات وول ستريت مقارنة بمتوسط 76% خلال الأرباع الأربعة الماضية. السبعة الكبار من المتوقع أن تقوم شركات التكنولوجيا العملاقة أو الكبار السبع بالدفع بشكل كبير في اتجاه صعودي لمؤشر إس آند بي 500 في موسم الأرباح.

سيبحث المستثمرون في تقرير أرباح مايكروسوفت بحثًا عن علامات على المزيد من المكاسب من استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

قفزت أسهم مايكروسوفت مدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي بنسبة 50% خلال العام الماضي ما رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من 3 تريليون دولار.

من المقرر أيضًا صدور النتائج من شركات : جوجل وألفابيت و آبل وأمازون وميتا يوم الخميس.

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وباستثناء "تيسلا" فمن المتوقع أن تكون أسهم شركات التكنولوجيا السبعة هي المحرك الرئيسي للأرباح لمؤشر إس آند بي 500 القياسي حيث تساهم في نمو الأرباح على أساس سنوي بنسبة 53.7%. أداء «آبل» انخفضت أسهم شركة "آبل" بنسبة 2% تقريبًا بعد أن حذر المحلل مينج تشي كو بشركة "تي إف إنترناشيونال سيكيورتيز" من انخفاض الطلب على آيفون هذا العام وسط ضعف الطلب الصيني. ويتوقع المحلل انخفاض سنوي بحوالي 15%. أسهم «جنرال موتورز» قادت شركة جنرال موتورز طوفان الأرباح يوم الثلاثاء بنتائج فاقت بسهولة توقعات المبيعات والإيرادات في الربع الرابع الذي تميز بالإضرابات.

وقفزت أسهم جنرال موتورز بنحو 8%. نتائج «فايزر» أعلنت شركة شركة "فايزر" لتصنيع اللقاحات عن أرباح معدلة للربع الرابع فاقت التوقعات على الرغم من انخفاض السهم بما يزيد قليلاً عن 1% حيث انخفضت الإيرادات المرتبطة بلقاح كوفيد-19 بنسبة 53% على أساس سنوي.

