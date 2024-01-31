شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. المؤشر الرئيسى يتراجع بنسبة 6.81%.. ورأس المال يخسر 153مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 8.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 153 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.968 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 6.81% ليغلق عند مستوى 28281 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 7.74% ليغلق عند مستوى 33920 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 6.81% ليغلق عند مستوى 12040 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 8.84% ليغلق عند مستوى 6326 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 8.87% ليغلق عند مستوى 8985 نقطة.