شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة بجلسة الأربعاء باستثناء صعود "السياحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 11.3%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 11%، يليه قطاعا خدمات النقل والشحن، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 10.4%، 10.1%، على التوالي، وهبط قطاعا الموارد الأساسية، والورق مواد التعبئة والتغليف بنسبة 9.4%، 9.3%، على التوالي.

وانخفض قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، ومواد البناء بنسبة 8.7%، 8.6%، على التوالي، ونزل قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 7.9%، 7.2%، على التوالي، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 6.9%، وتراجع قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك بنسبة 5.2%، 5.1%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4.8%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمي بنسبة 1.4%، فيما ارتفع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.8%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 8.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 153 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.968 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 8.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 245.6 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.56%، والعرب على 6.45%، واستحوذت المؤسسات على 27.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 44.7 مليون جنيه، 709.9 مليون جنيه، 763 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 522.4 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 305.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 6.81% ليغلق عند مستوى 28281 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 7.74% ليغلق عند مستوى 33920 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 6.81% ليغلق عند مستوى 12040 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 8.84% ليغلق عند مستوى 6326 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 8.87% ليغلق عند مستوى 8985 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 5.64% ليغلق عند مستوى 6591 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 1458 نقطة.