شكرا لقرائتكم خبر عن ترافيل تومورو: مشروع «.THE RIG» السعودي يعيد تعريف الوجهات السياحية الاستثنائية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - من المتوقع أن تفتتح المملكة العربية السعودية قريباً مشروع «.THE RIG» الذي يعد وجهة مبتكرة لسياحة المغامرات على منصة نفطية بحرية في الخليج العربي، حيث يمكن أن يعيد تعريف الوجهات السياحية الاستثنائية،وفق ما ذكر موقع ترافيل تمورو.
تقع هذه الإضافة الجديدة إلى المشهد السياحي في المملكة العربية السعودية على بعد 40 كيلومترًا من الساحل، ومن المتوقع أن تجتذب حوالي 900 ألف زائر سنويًا بحلول عام 2032.
تم الإعلان عن المشروع قبل عامين ليتم الآن الكشف عن المخطط الرئيسي للمركز السياحي.
تم إجراء بعض التعديلات الرئيسية منذ الإعلان عن المشروع الأولي بما في ذلك زيادة مساحة المنصة من 150 ألف إلى 300 ألف متر مربع.
وبفضل موقعها في الخليج العربي بجوار جزيرة الجريد وحقل البري للنفط، تُعرّف المنصة عن نفسها بأنها منتجع عطلات فاخر.
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و يعيد المنتجع تعريف الرياضات البحرية والتجارب الترفيهية بينما يحتفل بتراث السعودية الغني بالنفط والغاز. سيتمكن الزوار من الوصول إلى المنصة بالعبّارة أو اليخت أو المروحيات.
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ومن بين المساعي الأخرى للرؤية السعودية، أطلقت البلاد شركة طيران وطنية جديدة في مارس 2023 هي طيران الرياض مع طموح بمضاعفة رحلاتها الجوية ثلاث مرات لتصل إلى 330 مليون مسافر بحلول نهاية العقد.
أيضاً من المتوقع أن يزور القارة حوالي 758 مليون سائح بعض شواطئها أو مدنها بحلول عام 2024.
مساحة مشروع «.THE RIG»يتم بناء المنصة من قبل شركة نفطية وستمتد على مساحة تزيد عن 300 ألف متر مربع.
تقع هذه الإضافة الجديدة إلى المشهد السياحي في المملكة العربية السعودية على بعد 40 كيلومترًا من الساحل، ومن المتوقع أن تجتذب حوالي 900 ألف زائر سنويًا بحلول عام 2032.
مشروع سياحي ترفيهييتم بناء المنصة التي تعد مشروع ترفيهي من قبل صندوق الاستثمارات العامة عبر شركة" ذا أويل بارك ديفيلوبمينت كامبوني" لتطوير متنزهات النفط.
تم الإعلان عن المشروع قبل عامين ليتم الآن الكشف عن المخطط الرئيسي للمركز السياحي.
تم إجراء بعض التعديلات الرئيسية منذ الإعلان عن المشروع الأولي بما في ذلك زيادة مساحة المنصة من 150 ألف إلى 300 ألف متر مربع.
3 فنادق بـ 800 غرفةفي المجمل، ستضم المنصة ما لا يقل عن ثلاثة فنادق بإجمالي 800 غرفة مطلة على البحر و11 مطعمًا ومارينا وحديقة للرياضات والمغامرات ومسرح والعديد من منصات طائرات الهليكوبتر.
عجائب الحديقة المائيةفي الحديقة المائية، سيتمكن الزوار من الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة، بدءًا من حمامات السباحة وحتى الغوص وكل شيء بينهما.
وبفضل موقعها في الخليج العربي بجوار جزيرة الجريد وحقل البري للنفط، تُعرّف المنصة عن نفسها بأنها منتجع عطلات فاخر.
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و يعيد المنتجع تعريف الرياضات البحرية والتجارب الترفيهية بينما يحتفل بتراث السعودية الغني بالنفط والغاز. سيتمكن الزوار من الوصول إلى المنصة بالعبّارة أو اليخت أو المروحيات.
تكلفة مشروع «.THE RIG»يشير تقرير شركة "باديجت وايز"، الذي نشرته مجلة آب ستريم التي تركز على الطاقة في عام 2022 إلى أن المشروع سيكلف حوالي 5 مليارات دولار.
رؤية 2030تعد المنصة جزءًا من رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد من خلال جذب مجالات الأعمال المختلفة والسياحة.
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ومن بين المساعي الأخرى للرؤية السعودية، أطلقت البلاد شركة طيران وطنية جديدة في مارس 2023 هي طيران الرياض مع طموح بمضاعفة رحلاتها الجوية ثلاث مرات لتصل إلى 330 مليون مسافر بحلول نهاية العقد.
تحول الرياضوتشهد الرياض أيضًا تحولًا من خلال العديد من المشاريع الضخمة والتي من المقرر الانتهاء منها بحلول عام 2030.
عودة السياحة عالمياًمن المتوقع أن تعود السياحة في أوروبا القارة الأكثر زيارة في العالم، إلى مستويات ما قبل الوباء هذا العام هذا بالإضافة إلى بقاع أخرى، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز.
أيضاً من المتوقع أن يزور القارة حوالي 758 مليون سائح بعض شواطئها أو مدنها بحلول عام 2024.