شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث شروط وأحكام صندوق »ملكية عقارات الخليج ريت» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ملكية للاستثمار بصفتها مدير صندوق ملكية عقارات الخليج ريت عن تحديث شروط وأحكام صندوق ملكية عقارات الخليج ريت وذلك اعتبارا من تاريخ 1445/07/19 هـ الموافق2024/01/31 م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول فإن تحديث شروط وأحكام الصندوق تعكس التغيير في أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد استقالة عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر بن محمد السعدون - مستقل.
وتشمل التحديثات: تحديث بيانات المقيمين العقاريين بعد تعيين شركة باركود للتقييم، وتحديث بيانات مدير أملاك عقار ويست أفنيو بعد تعيين شركة عقارات التجزئة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول فإن تحديث شروط وأحكام الصندوق تعكس التغيير في أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد استقالة عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر بن محمد السعدون - مستقل.
وتشمل التحديثات: تحديث بيانات المقيمين العقاريين بعد تعيين شركة باركود للتقييم، وتحديث بيانات مدير أملاك عقار ويست أفنيو بعد تعيين شركة عقارات التجزئة.