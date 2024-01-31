شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث شروط وأحكام صندوق »ملكية عقارات الخليج ريت» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ملكية للاستثمار بصفتها مدير صندوق ملكية عقارات الخليج ريت عن تحديث شروط وأحكام صندوق ملكية عقارات الخليج ريت وذلك اعتبارا من تاريخ 1445/07/19 هـ الموافق2024/01/31 م.

ووفقا لبيان الشركة على تداول فإن تحديث شروط وأحكام الصندوق تعكس التغيير في أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد استقالة عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر بن محمد السعدون - مستقل.

وتشمل التحديثات: تحديث بيانات المقيمين العقاريين بعد تعيين شركة باركود للتقييم، وتحديث بيانات مدير أملاك عقار ويست أفنيو بعد تعيين شركة عقارات التجزئة.