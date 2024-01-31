الاقتصاد

ساويرس عن قرار البنك المركزي: كده كل واحد هيحط فلوسه في بيته

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على قرار البنك المركزي بشأن إلزام البنوك، بعدم وجود استثناءات للعملاء (سواء أفراد أو شركات) بتجاوزهم مبلغ الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي عن 150 ألف جنيه، إلا بع الحصول على موافقته.

 

وقال ساويرس في تدوينة عبر تطبيق إكس: "كده كل واحد هيحط فلوسه كده في بيته.. مش فاهم مين اللي بينصحهم".

 

وذكر موقع "مصراوي"، أن البنك المركزي ألزم البنوك في تعليمات شفهية صادرة لهم أمس عند وجود استثنئات للعملاء "سواء أفراد أو شركات" بتجاوزهم مبلغ الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي عن 150 ألف جنيه من الفروع يتم الرجوع إلى قطاع الالتزام للحصول على موافقة البنك المركزي.

 

كانت التعليمات السابقة لا تشترط موافقة البنك المركزي عند سحب بعض العملاء أكثر من الحد الأقصى اليومي من فروع البنوك وأنما تم تركها وفق سلطة كل مدير فرع تحت مبدأ "أعرف عميلك".

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا