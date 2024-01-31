شكرا لقرائتكم خبر عن المواصفات السعودية.. جولة جديدة في الصين لضمان "سلامة المنتجات" والان نبدء بالتفاصيل

برنامج سلامة المنتجات

جانب من العمليات التفتيشية لجهات تقويم المطابقة المقبولة لدى#المواصفات_السعودية. pic.twitter.com/tlTdfVCBFR— المواصفات السعودية (@SASOGOV) 📹 جانب من العمليات التفتيشية لجهات تقويم المطابقة المقبولة لدى #المواصفات_السعودية. pic.twitter.com/tlTdfVCBFR — المواصفات السعودية (@SASOGOV) January 31, 2024

565 جهة تعمل داخل المملكة وخارجها

الدمام - شريف احمد - في إطار الجهود المستمرة لتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة، باشرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الجولات الميدانية في التدقيق على الجهات المقبولة في مجالات تقويم المطابقة.ويتواجد فريق تدقيق سعودي في مدينة (هانغتشو) بجمهورية الصين الشعبية، بهدف التقييم والتحقق من جودة مخرجات الجهات المقبولة في تقويم مطابقة السلع المستوردة لضمان التزامها بتطبيق متطلبات اللوائح الفنية السعودية.تأتي هذه الجولة ضمن إطار برنامج سلامة المنتجات الذي يسعى لضمان امتثال السلع والمنتجات الصينية للمواصفات واللوائح الفنية السعودية.وتنعكس بشكل إيجابي في جودة مخرجات الجهات للإسهام في رفع مؤشر مطابقة المنتجات في الأسواق السعودية.وتؤدي إدارة قبول وتعيين جهات تقويم المطابقة دورًا حيويًا في تطوير أنشطة تقويم المطابقة المختلفة، إذ يقوم الفريق الرقابي بالتحقق من إجراءات مطابقة السلع لدى الجهات لضمان امتثالها للمعايير والمتطلبات المحددة وفق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.وقد وصل عدد الجهات المقبولة لدى الهيئة في مختلف مجالات تقويم المطابقة (منح شهادات المطابقة- المعاينة والتفتيش - مختبرات الفحص والمعايرة) 565 جهة تعمل داخل المملكة وخارجها.ويعكس هذا نضج التجربة السعودية وريادة المملكة في هذا المجال، نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال تطوير البنية التحتية للجودة.