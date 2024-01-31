شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

تراجع المؤشرات

الدمام - شريف احمد - أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم بتراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 153 مليار جنيه ليصل إلى 1.968 تريليون جنيه، وسط تداولات كلية بالسوق بلغت نحو 8.4 مليارات جنيه.وانخفض مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 6.81% مسجلاً 28281.91 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 8.84% ليصل إلى 6326.98 نقطة.وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 8.87% من قيمته، ليغلق عند مستوى 8985.61 نقطة.