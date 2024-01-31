الاقتصاد

البورصة المصرية تغلق على تراجع

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واس- القاهرة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم بتراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 153 مليار جنيه ليصل إلى 1.968 تريليون جنيه، وسط تداولات كلية بالسوق بلغت نحو 8.4 مليارات جنيه.
وانخفض مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 6.81% مسجلاً 28281.91 نقطة.

تراجع المؤشرات

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 8.84% ليصل إلى 6326.98 نقطة.
وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 8.87% من قيمته، ليغلق عند مستوى 8985.61 نقطة.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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