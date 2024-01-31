وضع حد أقصى للسحب اليومي من البنوك!.. البنك المركزي يحسم الجدل في بيان رسمي

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر البنك المركزي المصري بيانا رسميا، مساء الأربعاء، بشأن الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي الذي تم تداوله اليوم.

وقال البنك المركزي في بيانه الذي نقله موقع "القاهرة 24": "بشأن ما تداولته بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص صدور تعليمات جديدة من البنك المركزي بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته، يود البنك المركزي التأكيد على عدم صدور أي تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي وأن التعليمات الصادرة بتاريخ 25 أغسطس 2022 والخاصة بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، هي التعليمات السارية حاليا دون تعديل".

وأضاف البيان أن ذلك يأتي "ترسيخًا لمبدأ الشمول المالي واتساقًا مع الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحفيز المتعاملين مع البنوك لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية والتي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الالكترونية المختلفة والمتاحة لدى كافة البنوك."

وطالب البنك المركزي في بيانه بضرورة توخي الحذر عند تداول أي أخبار خاصة بالبنك المركزي أو القطاع المصرفي.