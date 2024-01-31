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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة النقل تشارك في ملتقى القصيم لتمكين الشباب الأول «فرصتي3»، الذي تنظمه إمارة منطقة القصيم بالشراكة مع عدد من الوزرات والهيئات المعنية، ويقام في مدينة بريدة بمنطقة القصيم في مركز الملك خالد الحضاري، ويستمر على مدى أربعة أيام خلال الفترة من 31 يناير حتى 3 فبراير 2024م.

وتأتي مشاركة الهيئة العامة للنقل بالملتقى بجناح توعوي وتعريفي لدعم الكوادر الوطنية في مجال الريادة والأعمال وتمكين الشباب، من خلال استعراض أبرز البرامج والأكاديميات والمعاهد التي تقدمها وهي: «المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية سرب» وهو معهد تأسس بهدف تقديم برامج نوعية في إدارة وتشغيل وصيانة صناعة الخطوط الحديدية تشمل قيادة القطارات، وتشغيل وإدارة المحطات، بالإضافة إلى الاتصالات والتحكم، وصيانة البنية التحتية، وصيانة القاطرات والعربات.

وتهدف الهيئة عبر جناحها إلى الالتقاء بالزوار والمهتمين في مجال الريادة والأعمال، لتقديم العديد من الخدمات والاستشارات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، والتعريف بالهيئة ومساهمتها الفعالة في مجال تمكين الشباب.