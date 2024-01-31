هيئة النقل

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وتأتي مشاركة الهيئة العامة للنقل بالملتقى بجناح توعوي وتعريفي لدعم الكوادر الوطنية في مجال الريادة والأعمال وتمكين الشباب، من خلال استعراض أبرز البرامج والأكاديميات والمعاهد التي تقدمها وهي: «المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية سرب» وهو معهد تأسس بهدف تقديم برامج نوعية في إدارة وتشغيل وصيانة صناعة الخطوط الحديدية تشمل قيادة القطارات، وتشغيل وإدارة المحطات، بالإضافة إلى الاتصالات والتحكم، وصيانة البنية التحتية، وصيانة القاطرات والعربات.
وتهدف الهيئة عبر جناحها إلى الالتقاء بالزوار والمهتمين في مجال الريادة والأعمال، لتقديم العديد من الخدمات والاستشارات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، والتعريف بالهيئة ومساهمتها الفعالة في مجال تمكين الشباب.
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