شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بأكثر من 98% في مؤشرات أداء جهات مجلس الشؤون الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عددًا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

وجاء منها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والدولية. مستجدات المؤشرات الاقتصادية وتضمن تحليلاً مفصلاً لأحدث مستجدات المؤشرات الاقتصادية وتقييماً لأبرز التوقعات والتحديات التي قد يواجهها الاقتصاد الدولي.

كما اطلع المجلس على العرض المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال فترة الربع الرابع من عام 2023م. ارتفاع ملحوظ في مؤشرات الأداء وقد تضمن تفصيلاً لمتابعة مخرجات المجلس واللجان التابعة له، وحالة المعاملات، وإحصائيات تفصيلية لمستوى الإنجاز.

وحققت الجهات الممثلة في المجلس، ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء بنسبة تتجاوز الـ 98%.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.

