شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي المصري ينفي صدور تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي والان نبدء بالتفاصيل

البنك المركزي المصري

الدمام - شريف احمد - أصدر البنك المركزي المصري بيانًا مساء اليوم الأربعاء، بخصوص وضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته.وأكد البنك المركزي، عدم صدور أي تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي، وأن التعليمات الصادرة بتاريخ 25 أغسطس 2022 والخاصة بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألفا، هي التعليمات السارية حاليا دون تعديل.أضاف أن ذلك يأتي ترسيخًا لمبدأ الشمول المالي واتساقاً مع الممارسات الدولية لتحفيز المتعاملين مع البنوك لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية، والتي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الإلكترونية المختلفة والمتاحة لدى كافة البنوك.وأهاب البنك المركزي بضرورة توخى الحذر عند تداول أي أخبار خاصة بالبنك المركزي أو القطاع المصرفي المصري.