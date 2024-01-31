شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد المملكة.. ارتفاع مؤشرات الأداء 98% وتعزيز وفرة المنتجات بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، اليوم الثلاثاء.

وتبذل المملكة جهوداً كبيرة لتفادي تبعات التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

وتتخذ المملكة جملة من الإجراءات في حرصها على عدم تأثر الاقتصاد الوطني بالآثار الاقتصادية العالمية؛ منها تعزيز وفرة المنتجات الاستهلاكية في الأسواق المحلية.



اقتصاد المملكة

مجلس الشؤون الاقتصادية

فيما يستمر الأداء الإيجابي لاقتصاد المملكة في القطاع غير النفطي، مدفوعاً بنمو القطاعات الخدمية والاستثمارية والاستهلاك الخاص.ويتابع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية باهتمام وحرص كبيرين مستوى إنجاز الجهات لمهامها المسندة إليها.وأدت المتابعة الحثيثة للمجلس لمستويات الإنجاز إلى انخفاض عدد المهام والتكليفات المتأخرة لدى الجهات الممثلة للمجلس في الربع الرابع من عام 2023م مقارنة بالربع الثالث.وحققت الجهات الممثلة للمجلس ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرات الأداء بنسبة تتجاوز الـ 98%.كان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، استعرض في اجتماعه اليوم، عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، الذي تضمن تحليلاً مفصلاً لأحدث مستجدات المؤشرات الاقتصادية وتقييماً لأبرز التوقعات والتحديات التي قد يواجهها الاقتصاد الدولي.