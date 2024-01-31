شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات سمسرة تستحوذ على 75% من تعاملات البورصة خلال يناير 2024 والان مع تفاصيل الخبر
وحلت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 18.7 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.9%، وفي المركز الرابع تأتى شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 14 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.3%، وفي المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 11.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.1%.
وجاء في المركز السادس شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 9.9 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.2%، وعربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 9.5 مليار جنيه بنسبة 5%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 8.8 مليار جنيه بنسبة 4.6%.
وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وتايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول 8.2 مليار جنيه، 7.7 مليار جنيه، بنسبة 4.3%، 4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 13.61% ليغلق عند مستوى 28281.91 نقطة، خلال جلسات شهر يناير عام 2024، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 15.59% ليغلق عند مستوى 6326.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 14.03% ليغلق عند مستوى 8985.61 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 12.39% ليغلق عند مستوى 33920.23 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.32% ليغلق عند مستوى 6591.76 نقطة.
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