شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط.. العقود الآجلة لخام برنت تتراجع 1.4 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعا 1.16 دولار أو 1.4 بالمئة لتصل عند التسوية إلى 81.71 دولار للبرميل.

وتتجه أسعار النفط نحو تحقيق مكاسب شهرية في يناير 2024، مدفوعة في ذلك بعوامل سياسية واقتصادية مختلفة مع نهاية يناير لتعوض الأسعار بذلك التراجعات التي حامت حول السوق الاستراتيجي خلال الأسابيع الماضية. تصاعد المخاوف بشأن الطلب الصيني وفي وقت سابق من اليوم بلغ سعر خام برنت 82.65 دولارًا للبرميل، ووصل السعر القياسي للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضًا بنسبة 0.4% ليصل إلى 77.09 دولارًا للبرميل، وفق ماذكر موقع نيرميتريكس.

يأتي ذلك على الرغم من أن العقود الآجلة للنفط واجهت انخفاضًا كبيرًا يزيد عن دولار واحد يوم الاثنين، بسبب تصاعد المخاوف بشأن الطلب الصيني الضعيف في مواجهة أزمة العقارات المتصاعدة. مخاوف الإمدادات بالإضافة إلى تفاقم الوضع زيادة، بسبب القرار الذي أصدرته محكمة في هونج كونج بتصفية مجموعة شركات "تشاينا إيفرجراند".

في الوقت نفسه، أشار المحللون إلى أن السوق تسيطر عليه حالة من التوتر بسبب المخاوف المتزايدة بشأن إمدادات النفط