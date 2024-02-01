الاقتصاد

الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني انخفاضًا يوم الأربعاء، مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2671 دولار أمريكي، بانخفاض 0.16%.
فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1729 يورو بارتفاع 0.19%.

انخفاض بورصة لندن

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته يوم الأربعاء، على انخفاض.

وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعًا بنسبة 0.47%، ما يعادل 35.74 نقطة، ليصل عند مستوى 7630.57 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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