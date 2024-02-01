شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني انخفاضًا يوم الأربعاء، مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2671 دولار أمريكي، بانخفاض 0.16%.

فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1729 يورو بارتفاع 0.19%.

انخفاض بورصة لندن

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته يوم الأربعاء، على انخفاض.

وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعًا بنسبة 0.47%، ما يعادل 35.74 نقطة، ليصل عند مستوى 7630.57 نقطة.