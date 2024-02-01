شكرا لقرائتكم خبر عن "باي بال" تعتزم شطب حوالي 2500 وظيفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف أليكس كريس الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الدفع عبر الإنترنت "باي بال" عن اعتزامه شطب حوالي 9% من الوظائف بما يعادل حوالي 2500 وظيفة.

وأبلغ موظفي الشركة بهذا في مذكرة داخلية بدعوى الحاجة إلى التوسع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. تسريح الموظفين في "باي بال" وقال كريس إن عملية تسريح الموظفين ستؤثر على الوظائف الحالية ووظائف خالية كانت تعتزم الشركة توظيف موظفين فيها خلال العام الحالي.

وسيبلغ الموظفين الذين تشملهم خطة التسريح بذلك مطلع الأسبوع المقبل.

وذكر الرئيس التنفيذي للشركة: "نحن نحتاج إلى التحرك بمزيد من التركيز والفاعلية واستخدام الأنظمة الآلية ودمج تكنولوجيتنا لتقليل التعقيد والتكرار في الوظائف". الاستغناء عن حوالي 2000 موظف

في الأسبوع الماضي أضافت "باي بال" خصائص ذكاء اصطناعي، إلى منصة الدفع الإلكتروني الخاصة بها، بهدف تسريع وتيرة مراجعة المعاملات.

وفي العام الماضي استغنت الشركة، عن حوالي 2000 موظف، مع الإشارة إلى أن مقرها في مدينة سان خوسيه الأمريكية.