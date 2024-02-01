شكرا لقرائتكم خبر عن تثبيت أسعار الفائدة يغلق وول ستريت على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد يوم الأربعاء، في آخر أيام التداول في شهر يناير، بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) على أسعار الفائدة بلا تغيير.

وواصل البنك التأكيد على أن مخاطر التضخم باقية رغم إحراز تقدم، وبدد الآمال في خفض تكاليف الاقتراض في مارس على أقرب تقدير كما كان متوقعًا.

وتأثرت المؤشرات الثلاثة الرئيسية بالفعل بضعف أسهم الشركات التكنولوجية الكبرى والشركات الكبرى للخدمات المعاونة لها، بعد يوم من نتائج مخيبة من شركة ألفابت. المؤشرات تواصل التراجع وانخفضت المؤشرات الثلاثة بعد الإعلان، وواصلت التراجع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده جيروم باول رئيس المركزي الأمريكي.

ووفقًا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 79.82 نقطة أو 1.62% إلى 4845.15 نقطة.

وهبط ناسداك المجمع 348.96 نقطة أو 2.25% إلى 15160.94 نقطة، بينما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 319.91 نقطة أو 0.83% إلى 38149.90 نقطة.